Над Киевским водохранилищем сбиты "Шахеды", запущенные россиянами

Над Киевским водохранилищем во время масштабной воздушной тревоги сбиты два беспилотника иранского производства "Шахед", которые запустили российские оккупационные войска утром 17 ноября.

Об этом сообщили в КМВА.

"Над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА "Shahed", — говорится в сообщении.

Россияне атакуют Украину 17 ноября

Напомним, утром 17 ноября в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Граждан просят быть в укрытиях.

По данным КМВА, над Киевом уже сбиты 2 крылатые ракеты. Информация о жертвах и разрушениях пока нет.

Известно, что террористы РФ также обстреляли два инфраструктурных объекта в Днепре. Предварительно, один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия.

Кроме того, утром 17 ноября оккупанты РФ ударили ракетами по объекту инфраструктуры в Одесской области.

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