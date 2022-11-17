Над Киевом сбиты две крылатые ракеты — КМВА

На данный момент данных о жертвах и разрушениях нет.

Предварительно над Киевом 17 ноября украинские силы ПВО сбили две крылатые ракеты.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"Предварительно над Киевом сбиты 2 крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется", — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве и области прогремели взрывы. Тогда глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО. По предварительной информации, ПВО также сработала в Сумской и Винницкой областях.

В то же время в Днепре и Одесской области российские оккупанты попали в объекты инфраструктуры. В Днепре есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В части города исчез свет.

Стоит отметить, что из-за ракетной опасности покраснела вся Украина, кроме аннексированного Крыма. Паблики сообщают о запусках РФ крылатых ракет из Каспийского моря, а также из Белгородской области. Есть сообщения и о взлете истребителей в Беларуси.

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