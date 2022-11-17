Над Києвом збито дві крилаті ракети - КМВА

Наразі даних по жертвам та руйнуванням немає.

Попередньо над Києвом 17 листопада українські сили ППО збили дві крилаті ракети.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвам та руйнуванням немає, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Києві та області пролунали вибухи. Тоді очільник Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО. За попередньою інформацією, ППО також спрацювала у Сумській та Вінницькій областях.

Водночас у Дніпрі та Одеській області російські окупанти поцілили в об'єкти інфраструктури. У Дніпрі є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. У частині міста наразі зникло світло.

Варто зазначити, що наразі через ракетну небезпеку почервоніла вся Україна, крім анексованого Криму. Пабліки повідомляють про запуски РФ крилатих ракет з Каспійського моря, а також з Бєлгородської області. Є повідомлення і про зліт винищувачів у Білорусі.

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