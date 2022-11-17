Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Над Києвом збито дві крилаті ракети - КМВА

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
4527
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Над Києвом збито дві крилаті ракети - КМВА

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Наразі даних по жертвам та руйнуванням немає.

Попередньо над Києвом 17 листопада українські сили ППО збили дві крилаті ракети. 

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації. 

"Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвам та руйнуванням немає, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Києві та області пролунали вибухи. Тоді очільник Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО. За попередньою інформацією, ППО також спрацювала у Сумській та Вінницькій областях. 

Водночас у Дніпрі та Одеській області російські окупанти поцілили в об'єкти інфраструктури. У Дніпрі є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. У частині міста наразі зникло світло.

Варто зазначити, що наразі через ракетну небезпеку почервоніла вся Україна, крім анексованого Криму. Пабліки повідомляють про запуски РФ крилатих ракет з Каспійського моря, а також з Бєлгородської області. Є повідомлення і про зліт винищувачів у Білорусі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4527
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація