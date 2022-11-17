Над Київським водосховищем збито "Шахеди", запущені росіянами

Над Київським водосховищем під час масштабної повітряної тривоги збито два безпілотника іранського виробництва "Шахед", які запустили російські окупаційні війська зранку 17 листопада.

Про це повідомили у КМВА.

"Над Київським водосховищем збито два БПЛА "Shahed", - сказано в повідомленні.

Росіяни атакують Україну 17 листопада

Нагадаємо, вранці 17 листопада в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Громадян просять бути в укриттях.

За даними КМВА, над Києвом вже збито 2 крилаті ракети. Інформація про жертв та руйнування наразі немає.

Відомо, що терористи РФ також обстріляли два інфраструктурні об'єкти в Дніпрі. Попередньо, один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки.

Крім того, зранку 17 листопада окупанти РФ вдарили ракетами по об’єкту інфраструктури в Одеській області.

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