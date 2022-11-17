Над Київським водосховищем збито "Шахеди", запущені росіянами

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Над Київським водосховищем під час масштабної повітряної тривоги збито два безпілотника іранського виробництва "Шахед", які запустили російські окупаційні війська зранку 17 листопада.
Про це повідомили у КМВА.
"Над Київським водосховищем збито два БПЛА "Shahed", - сказано в повідомленні.
Росіяни атакують Україну 17 листопада
Нагадаємо, вранці 17 листопада в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Громадян просять бути в укриттях.
За даними КМВА, над Києвом вже збито 2 крилаті ракети. Інформація про жертв та руйнування наразі немає.
Відомо, що терористи РФ також обстріляли два інфраструктурні об'єкти в Дніпрі. Попередньо, один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки.
Крім того, зранку 17 листопада окупанти РФ вдарили ракетами по об’єкту інфраструктури в Одеській області.
Читайте також:
- Нове ключове завдання у війні проти України: у Британії розповіли, як РФ виснажує запаси крилатих ракет
- Той, що пройшов крізь вогонь: який вигляд має обгорілий від обстрілів на Київщині кіт через 7 місяців після порятунку
- Знову звинувачують НАТО: у Кремлі почали виправдовуватися за ракетний інцидент у Польщі