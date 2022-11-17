В Україні оголошено повітряну тривогу: летять російські ракети

В Україні зранку в четвер, 17 листопада, оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" південні та східні регіони.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - перебувайте в укриттях! Повідомляється про пуск російських ракет.

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"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що є інформація про можливі ракетні удари ворога по Харківській області.

"Мешканці Дніпра та області. Є загроза ракетного удару по нашому регіону. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, або дотримуйтеся правила двох стін", - написав також голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Фото: alerts.in.ua

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