Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошено повітряну тривогу: летять російські ракети

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
24к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні оголошено повітряну тривогу: летять російські ракети

Тривогу оголосили через ракетну небезпеку.

В Україні зранку в четвер, 17 листопада, оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" південні та східні регіони.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - перебувайте в укриттях! Повідомляється про пуск російських ракет.

"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що є інформація про можливі ракетні удари ворога по Харківській області.

"Мешканці Дніпра та області. Є загроза ракетного удару по нашому регіону. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, або дотримуйтеся правила двох стін", - написав також голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
24к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація