Втрати ЗСУ: Данілов не підтверджує статистику начальника штабів США

Твердження генерала Марка Міллі про те, що українська армія уже втратила 100 тисяч убитими та пораненими, “не зовсім відповідають дійсності”.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував статистику втрат російської та української армій, яку нещодавно озвучив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Про це він говорив в інтерв'ю “Радіо НВ”.

Американський генерал у коментарі агентству Reuters повідомив, що втрати російських військових в Україні перевищили 100 тисяч убитими та пораненим, та припустив, що ЗСУ втратили не менше.

"Ви бачите понад 100 тисяч російських солдатів убитими та пораненими. Те ж саме, ймовірно, на українській стороні", – припустив Марк Міллі.

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Олексій Данілов погодився з його оцінкою щодо втрат росіян, але таку ж кількість загиблих та поранених у ЗСУ — заперечив.

“З російського боку ми підтверджуємо – це 100 відсотків. З нашого боку - це не зовсім відповідає дійсності", - заявив Данілов.

До слова, Марк Міллі навів також перебільшені цифри щодо українських втікачів від війни, яких, за його словами, було від 15 до 30 мільйонів. Треба зауважити, що за офіційними даними, станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало загалом 34,5 млн громадян, тому цифра 30 мільйонів з уст американського генерала звучить надто фантастично.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 15 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 82 080 осіб.

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