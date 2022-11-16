Дружина Віктора Павліка потрапила в ДТП

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – потрапила в ДТП.

У своєму фотоблогу знаменитість розповіла, що в її автівку врізалася інша. За словами блогерки, ДТП сталося з вини іншої керманички, саме вона порушила правила дорожнього руху.

"Сьогодні я відчула "принади" відсутності світла. У мене в'їхала дівчина. Історія довга, але вона не права. Я їхала головною, а вона виїжджала з другорядної і в'їхала в крило. Все через відсутність світлофора", - пояснила Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Зокрема, в авто блогерки пошкоджене крило. Катерина трішки посперечалася з іншою дівчиною, яка у підсумку визнала свою провину. Тому вони вирішили питання, що навіть не довелося викликати поліцію.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Сперечались трішки, але таки дівчина визнала свою провину без поліції", - поділилася Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше Реп'яхова розповідала, що їхній з Віктором Павліком син тяжко захворів, коли вони поверталися з-за кордону до України. Через це їм на деякий час довелося залишитися в Одесі. Нині Михайло одужав, і блогерка нарешті повернулася до Києва.

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