Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини в Криму

Генасамблея ООН також засудила використання Криму як плацдарму для повномасштабної агресії проти України.

Генасамблея ООН ухвалила 16 листопада проєкт резолюції про права людини в АР Крим і місті Севастополь (Україна).

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

Свої голоси за резолюцію віддали 78 країн, проти висловилися 14.

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"Від успішного саміту Кримської платформи до посиленої кримської резолюції ГА ООН ­– солідарність світу з Україною щодо Криму лише міцнішає. Як би не мріяла Росія "закрити" питання Криму, воно буде на міжнародному порядку денному доти, доки на півострів не повернеться український прапор", – йдеться в повідомленні Сибіги.

Він додав, що цьогоріч Генасамблея ООН також засудила використання Росією Криму як плацдарму для повномасштабної агресії проти України.

Водночас заступник голови ОП зазначив, що своїм голосом проти резолюції здивував Казахстан.

"А Казахстан здивував своїм голосом проти – у дипломатії все працює на засадах взаємності", – написав Сибіга.

Фото з Facebook-сторінки Андрія Сибіги

Зауважимо, що ухвалення резолюції вже прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний тим, хто змінив свою думку. Ця війна почалася з Криму, Кримом вона і завершиться. Наш півострів буде звільнено, як і всі землі!" – написав Зеленський у Мережі.

Нагадаємо, Генасамблея ООН 14 листопада ухвалила проєкт резолюції про відшкодування Росією Україні завданих вторгненням збитків.

Зазначимо, що група депутатів у Європарламенті закликали ухвалити резолюцію, яка визнає Росію країною-терористом.

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