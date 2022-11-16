Генассамблея ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму

Генассамблея ООН также осудила использование Крыма как плацдарма для полномасштабной агрессии против Украины.

Генассамблея ООН приняла 16 ноября проект резолюции о правах человека в АР Крым и городе Севастополе (Украина).

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сыбига.

Свои голоса за резолюцию отдали 78 стран, против высказались 14.

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"От успешного саммита Крымской платформы до усиленной крымской резолюции ГА ООН – солидарность мира с Украиной по Крыму только крепнет. Как бы ни мечтала Россия "закрыть" вопрос Крыма, он будет на международной повестке дня, пока на полуостров не вернется украинский флаг", – говорится в сообщении Сыбиги.

Он добавил, что в текущем году Генассамблея ООН также осудила использование Россией Крыма как плацдарма для полномасштабной агрессии против Украины.

В то же время, заместитель председателя ОП отметил, что своим голосом против резолюции удивил Казахстан.

"А Казахстан удивил своим голосом против – в дипломатии все работает на основе взаимности", – написал Сыбига.

Фото с Facebook-страницы Андрея Сибиги

Отметим, что принятие резолюции уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен тем, кто изменил свое мнение. Эта война началась с Крыма, Крымом она и завершится. Наш полуостров будет освобожден, как и все земли!" — написал Зеленский в Сети.

Напомним, Генассамблея ООН 14 ноября приняла проект резолюции о возмещении Россией Украине нанесенного вторжением ущерба.

Отметим, что группа депутатов в Европарламенте призвала принять резолюцию, признающую Россию страной-террористом.

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