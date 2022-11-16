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Генассамблея ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму

Генассамблея ООН также осудила использование Крыма как плацдарма для полномасштабной агрессии против Украины.

Генассамблея ООН приняла 16 ноября проект резолюции о правах человека в АР Крым и городе Севастополе (Украина).

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сыбига.

Свои голоса за резолюцию отдали 78 стран, против высказались 14.

"От успешного саммита Крымской платформы до усиленной крымской резолюции ГА ООН – солидарность мира с Украиной по Крыму только крепнет. Как бы ни мечтала Россия "закрыть" вопрос Крыма, он будет на международной повестке дня, пока на полуостров не вернется украинский флаг", – говорится в сообщении Сыбиги.

Он добавил, что в текущем году Генассамблея ООН также осудила использование Россией Крыма как плацдарма для полномасштабной агрессии против Украины.

В то же время, заместитель председателя ОП отметил, что своим голосом против резолюции удивил Казахстан.

"А Казахстан удивил своим голосом против – в дипломатии все работает на основе взаимности", – написал Сыбига.

Фото с Facebook-страницы Андрея Сибиги / ©
Фото с Facebook-страницы Андрея Сибиги

Отметим, что принятие резолюции уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен тем, кто изменил свое мнение. Эта война началась с Крыма, Крымом она и завершится. Наш полуостров будет освобожден, как и все земли!" — написал Зеленский в Сети.

Напомним, Генассамблея ООН 14 ноября приняла проект резолюции о возмещении Россией Украине нанесенного вторжением ущерба.

Отметим, что группа депутатов в Европарламенте призвала принять резолюцию, признающую Россию страной-террористом.

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Дата публикации
Просмотры
571
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