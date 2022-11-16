Рада призвала G20 выбросить Россию из своего состава

ВР отмечает, что Россия совершает военные преступления, а ее жестокие действия в Украине имеют все признаки геноцида, поэтому агрессору не место в G20.

Верховная Рада обратилась к участникам G20 с просьбой исключить Россию из состава этой организации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее постановление проголосовали 310 нардепов.

В пояснительной записке в документ депутаты напомнили, что РФ 24 февраля начала новый этап войны против Украины.

По их словам, целенаправленное уничтожение РФ населения Украины имеет все признаки геноцида, а неизбирательность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками не преследуют никаких военных целей, но исключительно террористическую цель.

Кроме того, Россия прибегает к ядерному шантажу. Поэтому Верховная Рада призывает "Большую двадцатку" исключить РФ из состава этой организации, поскольку страна-агрессор не соответствует ни одному принципу G20.

Отметим, что в состав "Большой двадцатки" входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Евросоюз.

Напомним, что вчера на индонезийском острове Бали начался двухдневный саммит лидеров стран G20. Одна из ключевых тем встречи – война в Украине.

Так, G20 согласовала декларацию, в которой осудила войну России против Украины. Во время саммита "Большой двадцатки" на Бали 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам, как он отметил G19, игнорируя Россию, и предложил условия мира.

В день открытия саммита Россия произвела массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Российские оккупанты выпустили по Украине 90 ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 70 из них.