"Это может произойти завтра": ФРГ предложила Польше помощь в патрулировании воздушного пространства

Германия предлагает Польше помощь в мониторинге воздушного пространства после взрыва ракеты в Пшеводово 15 ноября.

Об этом сказал на пресс-конференции спикер министерства обороны Кристиан Тильс, пишут The Guardian и Spiegel.

Речь идет о предоставлении немецких военных истребителей Eurofighter. Которые Польша сможет использовать для патрулирования своего воздушного пространства.

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Тильс говорит, что миссия может стартовать даже завтра, 17 ноября, если это захочет Варшава.

"Немедленной реакцией на происходящее в Польше было предложение со стороны Германии по усилению воздушного патрулирования неба республики немецкими самолетами Eurofighter. Это может произойти завтра, если этого захочет Польша", – сказал спикер немецкого МИД.

Он добавил, что патрулирование могут запустить с немецких авиабаз, чтобы не было необходимости перебазировать самолеты в Польшу.

"Для этого не обязательно передислоцировать самолеты в Польшу. Патрулирование может производиться из баз ВВС Германии", — добавил Кристиан Тильс.

Взрыв в Польше в результате падения ракеты

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя взрыв в Польше, произошедший из-за падения ракеты вечером 15 ноября на территории зерноприемного пункта в Люблинском воеводстве, заявил, что инцидент не произошел бы, если бы не агрессивная война России против Украины.

"Но одно очевидно: ничего этого бы не произошло, если бы не агрессивная война России против Украины", – подчеркнул германский канцлер.

На месте взрыва 15 ноября в польском Пшеводове обнаружены остатки ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а скорее всего – "несчастным случаем".

Впрочем, 16 ноября в Польше приняли решение привести в состояние повышенной боевой готовности воинские части, полицию, пограничную охрану и все другие силовые структуры. Кроме того, польское правительство находится в постоянном контакте с союзниками.

Глава Союза поляков Украины Антоний Стефанович заявил, что Польша изменила бюджет на следующий год: "Страна закупает современное вооружение, очень готовится обороняться". По его словам, Польша активизирует свою военную мощь.

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