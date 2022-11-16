Дуда опроверг умышленное ракетное нападение на Польшу и рассказал, что на самом деле могло произойти

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что инцидент с падением ракет в Пшеводове не являлся нападением на его страну, скорее всего, это был "несчастный случай".

Такое заявление польский лидер сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Матеушем Моравецким 16 ноября.

"Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу. Скорее всего, это был несчастный случай", – заявил президент Анджей Дуда.

Кроме того, президент Польши сказал, что также нет признаков того, что это была ракета, выпущенная Россией.

"Нет никаких признаков того, что это была ракета, выпущенная Россией, но есть много признаков того, что это была зенитная ракета. Есть много признаков того, что ракета не взорвалась, а просто упала на землю – возможно, был взрыв топлива, но не классический взрыв ракеты", – продолжил президент Польши.

Он добавил, что на месте в Пшеводове и Польша, и американская сторона проводят расследование.

"Я принял предложение помощи от президента США Джо Байдена", – добавил Дуда.

В свою очередь, премьер-министр Матеуш Моравецкий заверил, что правительство предоставит помощь и поддержку семьям жертв инцидента.

"Реакция наших союзников на этот инцидент показывает, что мы можем рассчитывать на наших союзников, что мы в сработавшем Альянсе", — подытожил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Сейчас президент Анджей Дуда официально открыл заседание СНБО страны. Участие в нем принимают премьер-министр Матеуш Моравецкий, спикер Сената Томаш Гродски, глава Сейма Эльжбета Витек, а также парламентские представители.

"Мы хотим подчеркнуть, что жители восточной части Польши не должны беспокоиться из-за повышенной активности пограничных служб, армии или авиации. Это мероприятие, предпринятое для обеспечения усиленной безопасности. Сохраняйте спокойствие", – сказал Дуда.

Моравецкий не исключил каких-либо манипулятивных действий со стороны России.

"Мы не можем исключать никаких сценариев. Мы знаем, как хорошо россияне используют пропаганду, как они умеют планировать события, которые режиссированы, а в глазах общественности это выглядит как природное явление", – сказал Моравецкий.

Падение ракеты в Польше

В польских СМИ к вечеру 15 ноября появилась информация, что на территории страны упали ракеты, в результате чего погибли два человека.

Власти подтвердили инцидент и в МИД Польши сказали, что это ракеты производства РФ.

Также читайте Взрывы в Польше: генсек НАТО собирает Североатлантический совет

Польский лидер Анджей Дуда переговорил с президентами США и Украины, а затем дал брифинг, на котором заявил, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету".

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Американский президент подчеркнул, что сначала хочет выяснить, что именно произошло, а затем определиться со следующим шагом.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что Россия пытается продвигать фейк о том, что якобы украинская ракета ПВО вызвала взрывы в Польше возле села Пшеводов. Кулеба подчеркнул, что это неправда, и напомнил о сбитии Россией пассажирского лайнера "Боинг 777".

Британская газета The Guardian пишет, что США и Россия, якобы, отдельно друг от друга согласовали то, что падение ракет в Польше, якобы, было вызвано работой украинского ПВО, которая сработала на перехват российских ракет, которыми оккупанты атаковали регионы Украины 15 ноября.

В то же время, Reuters со ссылкой на источник в НАТО, утверждает, что Байден сказал союзникам по Альянсу, что эта "ракета была украинской противовоздушной обороной".

Читайте также: