Одевались бездомными и трофеили технику: партизаны Харьковщины уничтожали орков в тылу

Переодевались у бездомных, отбирали у россиян боеприпасы и трофеили вражескую технику — на Харьковщине партизанское подразделение помогло военным в сентябре освободить Дергачевскую общину, говорится в ТСН.

Дергачевские партизаны – братья Ярослав и Владислав принимали участие в битве за Село Прудянка. Весной оно было серой зоной, за которую шли жестокие бои. “Они открыли огонь. Мы открыли огонь. Они начали отступать по посадке, но мы их прибавляли огнем. И когда огонь более-менее стих, они начали вести огонь с их передового блокпоста”, — рассказывает пограничник, участник партизанского движения Ярослав Байдукова.

Вражеский блокпост напоминает свалку, но здесь можно разглядеть российские окопы и остатки вражеской техники, которую братья разбили танковыми выстрелами. “Вылез один орк из РПГ и выстрелил нам в танк. Но РПГ прошло повыше, ракета пошла выше. Но я видел как ракета улетает в нас, буквально доля секунды и я выстрелил в него из танка. На "Тигре" остались там ботинки его", — рассказывает Ярослав.

Владиславу и Ярославу по 23 года, служили в армии и имеют 2 года опыта в зоне ООС. С первыми взрывами 24 февраля присоединились к партизанскому подразделению, которое организовал городской голова Дергачев. Сначала занимались гуманитарной помощью, а затем стали помогать с боевыми задачами военным 93-й бригады. “Мы не в штате, мы не военные. Танк – он не в штате, он трофейный. Если бы мы погибли, им бы… Но мы решили, что надо, значит, нудо”, — говорят братья.

В партизанском отряде было полтора десятка добровольцев. Ребята проводили разведку дронами, забирали у рашистов технику и снаряды. Сколько раз попадали под обстрелы – не счесть. "Когда ударили из крупнокалиберной артиллерии, вот там наверняка были уже такие мысли, что ребята наверняка мы здесь останемся. Потому что это было очень близко. Это не то, что они пристреливались. Это били по нам", — рассказывают партизаны.

Вместе с мэром партизаны ходили в разведку на оккупированные территории, чтобы их не разоблачили, переодевались в бездомных и вежливо здоровались с россиянами.

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“Мы ехали с товарищем. Я говорю, что давай так – не нервничай. Включай поворотник, покажи им, что мы едем на переезд в поселок. Без лишних рывков, чтобы не думали, что мы убегаем от них. Открыли окошко боковое, поздоровались с ними рукой», – вспоминает Вячеслав.

На оккупированных территориях тогда оставались тысячи местных, не желавших жить с рашистами. Под вражеским огнем по заминированным дорогам партизаны пробирались туда и вывозили пожилых людей, с детьми, с собаками. Местные залезали и в багажники, лишь бы убежать. “Проезжали по одной и той же тропе. Мы там проезжали кучу раз. И тут ребята однажды просто проехали и они подрываются на мини, мы такие: Ну как так? Когда мы там каждый день проезжали”, – вспоминают партизаны.

Местные тоже помогали партизанам — сообщали о движении техники и базировании оккупантов. В дальнейшем оно так и было. Русские вычисляли. Но люди боялись не жить в своем населенном пункте”, — уверяют братья.

Людей, которые помогали, оккупанты завозили на подвал в приграничное село Казачья Лопань. Там была и мать лидера партизанского движения Вячеслава Задоренко, ее пытали только за родственные связи. "Как городской голова, я, видимо, не должен был выполнять военную работу. Следовало больше заниматься гуманитарными вопросами местных людей. Но я понимал, что я не успел увести свою мать. Я понимал. Местные звонили по телефону, рассказывали, что к маме применяли физическое насилие, которое давили психологически и возили на эти подвалы. Поэтому это побудило меня создавать это партизанское подразделение из местных ребят”, — рассказывает Вячеслав Задоренко.

Партизаны вместе с Задоренко 11 сентября первыми пешком зашли в Казачью Лопани, где была мать Вячеслава, и подняли украинский флаг. Мужчина наконец встретился с мамой.

После полного освобождения общины городской голова вывез свою мать из обстреливаемой пограничной деревни и теперь со спокойным сердцем занимается гуманитарными делами, а бойцы партизанского отряда стали в ряды пограничной службы и сдерживают российские войска уже на рубеже с Россией.

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