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В результате ракетной атаки России повреждено одно из предприятий ДТЭК

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
306
Время на прочтение
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В результате ракетной атаки России повреждено одно из предприятий ДТЭК

Российские захватчики попали ракетой в одно из предприятий компании ДТЭК.

Во вторник, 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Россией Украины, в частности объектов гражданской инфраструктуры, пострадало предприятие "ДТЭК Энерго".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По предварительной информации, пострадавших нет. Энергетическое оборудование предприятия получило значительные повреждения. После окончания обстрелов работники предприятия оперативно приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования.

В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в отдаленном режиме.

" Это уже 13 террористическая атака врага на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последние полтора месяца. В результате предыдущих 22 энергетиков получили ранения, трое — погибли. Также были пострадавшие среди спасателей", — сообщает компания.

Массированная атака по объектам критической инфраструктуры 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, Россия осуществила серию ракетных ударов по городам Украины, повредив многие объекты критической инфраструктуры. После обстрелов в Украине применили графики аварийных отключений света.

Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине от 24 февраля. Россия выпустила около 100 ракет на территории Украины.

В Киеве в результате ракетной атаки повреждения получили две многоэтажки, в одной из них погибла пожилая женщина.

Воздушные силы сбили 77 ракет, которые Россия выпустила по территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
306
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