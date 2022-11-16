В результате ракетной атаки России повреждено одно из предприятий ДТЭК

Российские захватчики попали ракетой в одно из предприятий компании ДТЭК.
Во вторник, 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Россией Украины, в частности объектов гражданской инфраструктуры, пострадало предприятие "ДТЭК Энерго".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По предварительной информации, пострадавших нет. Энергетическое оборудование предприятия получило значительные повреждения. После окончания обстрелов работники предприятия оперативно приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования.
В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в отдаленном режиме.
" Это уже 13 террористическая атака врага на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последние полтора месяца. В результате предыдущих 22 энергетиков получили ранения, трое — погибли. Также были пострадавшие среди спасателей", — сообщает компания.
Массированная атака по объектам критической инфраструктуры 15 ноября
Во вторник, 15 ноября, Россия осуществила серию ракетных ударов по городам Украины, повредив многие объекты критической инфраструктуры. После обстрелов в Украине применили графики аварийных отключений света.
Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине от 24 февраля. Россия выпустила около 100 ракет на территории Украины.
В Киеве в результате ракетной атаки повреждения получили две многоэтажки, в одной из них погибла пожилая женщина.
Воздушные силы сбили 77 ракет, которые Россия выпустила по территории Украины.
Читайте также:
- В Украине – существенный сбой в работе Интернета после российских ракетных атак
- Жителей Киевской области предупредили о длительных отключениях света и рассказали, как к ним подготовиться
- Воронки, обломки и разбитая техника: появилось видео из польского Пшеводова, куда упали российские ракеты