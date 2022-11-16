Падение ракеты в Польше: Жданов заявил о дилемме в НАТО и о выгодном для Украины варианте

По мнению эксперта, это все устраивает Путин из-за того, что проигрывает войну против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что в Польше упала именно российская ракета, и рассказал о дилемме, возникшей в этом контексте перед НАТО.

Об этом эксперт рассказал в интервью Ukrlife.TV.

"Путин выбрал тропу террора и он сейчас будет терроризировать. Так что у НАТО дилемма: проглотить – мы слабые, значит будем глотать – он будет усиливать. Если дать жесткий ответ – Путин сразу предложит переговорный процесс. Скажет: "Ну, зачем мировую войну раздувать? Давайте договоримся". И это будет его победа, потому что в этом случае переговорный процесс будет с ведущими странами НАТО или с НАТО как коллективным органом. То есть, Россия возвращается на Олимп мировой политики и влияет на мировые процессы", — пояснил Жданов.

"Поскольку Россия снова будет инициатором переговоров, после того, что НАТО совершило (в случае, если Альянс ответит силой – ред.) акт агрессии против России, то естественно у России будет сильная переговорная позиция и они будут снова выдвигать свои условия. Те, которые Лавров объявил вчера на саммите (G20 – ред.). Путин нашел метод повышения ставок", – отметил военный эксперт.

Он убежден, что самым лучшим для Украины вариантом будет, если НАТО "проглотит" падение, вероятно, российской ракеты на территории Польши.

"Как мне не обидно как гражданину Украины, что НАТО сглатывает слюну, но, скорее всего, это лучший вариант и для нас в том числе. Потому что если идем по варианту: НАТО отвечает – переговоры с Россией, то мы вообще выпадаем из этого контекста, мы становимся разменной монетой", – объяснил Жданов.

По его оценкам, если Альянс "проглотит" падение ракеты – война будет продолжаться по тому сценарию, который разворачивается сегодня.

Военный эксперт также отметил, что НАТО должен укреплять границы и быть готовым к тому, что что-то может снова прилететь по странам Восточной Европы.

"Весь этот сыр-бор Путин начинает именно из-за того, что проигрывает войну. Сегодня время играет против Путина. Сегодня все критерии, все составные части – против РФ. Переговоры любой ценой – вот, во что играет сегодня Путин", – резюмировал Жданов.

Что известно о падении ракеты в Польше

В Польше произошел взрыв 15 ноября недалеко от границы с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. Польские СМИ сразу сообщили, что это могли быть российские ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету. Однако лидер государства предположил, что это была российская ракета.

В то же время, президент США Джо Байден заявил о наличии информации, свидетельствующей, что эта ракета была запущена не с территории РФ.

По данным анонимных чиновников из США, упавшая в Польше ракета могла быть выпущена из украинской ПВО ради сбивания российской ракеты.

В результате инцидента Польша повышает свою боеготовность и собирает экстренное заседание НАТО.

Ракета на территории Польши и массированный обстрел Украины | Главные новости утра

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