"Путин проверяет НАТО на прочность": эксперты о последствиях ракетного удара по Польше

В Польше вблизи границы с Украиной в селе Пшеводув упала ракета, в результате чего погибли два человека. Это произошло во время массированного ракетного удара РФ по Украине. В польском МИД заявили, что ракета была российского производства. В Польше сейчас проводят консультации по ст. 4 договора НАТО о коллективной безопасности и повышают боевую готовность своих войск. Варшава перевела все экстренные службы в состояние повышенной боеготовности и пригласила международных специалистов к расследованию инцидента.

Однако прямых обвинений в ракетной атаке в адрес Кремля пока нет. В частности, президент Анджей Дуда заявил, что нет четких доказательств того, кто именно запустил ракету. Президент США Джо Байден назвал маловероятным запуск ракеты именно с территории России.

В эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН эксперты высказали версии насчет ракетного удара по Польше и спрогнозировали его последствия и дальнейшие действия Запада.

Две причины ракетной атаки

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко назвал две причины ракетной атаки РФ по Польше.

"Я даже не считаю, я уверен, что это спланированная атака, что это специально сделано. Там две причины с моей точки зрения. Первое – это для внутреннего российского потребителя, потому что в течение последних девяти месяцев они разгоняют идею, что Запад – трусы, ничего нам не сделают, мы настолько сильны, что пусть нас и дальше боятся. Это для внутреннего потребителя, и я уверен, что это одна из ключевых линий, которую они будут продвигать через свои Telegram-каналы и через всех пропагандистов. Вторая линия - это, с их точки зрения, поднятие ставок. Это должно заставить коллективный Запад садиться за стол переговоров и договариваться с россиянами", — заявил советник руководителя МВД.

По мнению Денисенко, россияне достигнут прямо противоположной цели:

"Безусловно, никакого военного ответа в короткой или среднесрочной перспективе от НАТО мы не получим, но после этого поляки, удар по которым был нанесен, будут локомотивом того, чтобы ни в коем случае не садиться за стол переговоров с россиянами. Поэтому думаю, что здесь они просчитались и как всегда ошиблись".

Почему Запад воздерживается от прямых обвинений

Кандидат политических наук Алексей Буряченко рассказал, почему страны НАТО не спешат с прямыми обвинениями в адрес Кремля. Комментируя слова Байдена, политолог отметил:

"Такие неоднозначные заявления настроены, чтобы не сорвать второй день G20. Мы прекрасно понимаем — если страны НАТО сейчас признают агрессивные действия со стороны Российской Федерации в отношении другой страны НАТО, это может полноценно запускать военный маховик именно стран НАТО. Мы понимаем, что с большой вероятностью ракеты именно российские и выпущены с территории РФ. Эскалирует ли это ситуацию до максимального уровня среди стран НАТО? Конечно, эскалирует".

Буряченко убежден, что "100% такая провокация Российской Федерации не пройдет стороной".

"Польша уже начала соответствующие консультации, как это предусмотрено уставом НАТО. Как минимум сейчас начнутся консультации, начнется усиление польских границ войсками НАТО. Войска НАТО приведут в полную боевую готовность. Я думаю, сейчас будет больше военной помощи Украине, больше будут усиливать небо, больше будет систем ПВО, и это значительно повышает скорость передачи Украине именно самолетов. Ведь мы знаем, что украинские летчики уже тренируются, и есть базовые договоренности по передаче самолетов Соединенными Штатами", — говорит эксперт.

"Москве мало не покажется"

Эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что ракетная атака РФ во время саммита G20 свидетельствует о полном разрушении структуры власти в России.

"Раньше Россия руководила всеми военными и политическими структурами. Лавров представляет политическую составляющую, а военные — безопасность. Они раньше коррелировались, когда нормально работала вертикаль власти. Сейчас, с моей точки зрения, она разрушена. Удары нанесены по Украине во время саммита G20, когда Лавров выступал и говорил, что "войны нет, у нас специальная военная операция". Россия совершила красноречивые действия, "лучше" любого выступления. Делаю вывод, что нет координации действий в этой вертикали власти, и это нам идет на пользу", – отметил эксперт.

Комментируя возможность обращения Польши к 4 статье НАТО, Осипенко отметил:

"Это сигнал России, что есть координация действий, будут вырабатывать план ответа. Скоординируют действия, проведут расследование, затем примут решение, как противодействовать этому. Они понимают, что Путин проверяет НАТО "на слабо". Помните, у него была идея захватить балтийские страны так быстро, чтобы НАТО не успело применить ни 4-ю, ни 5-ю статью о коллективной защите, и представить это как реальность, которая уже состоялась, с которой нужно считаться, а затем дальше кусками двигаться вглубь стран НАТО. Я думаю, что он ошибся, ответ будет серьезным".

По словам международника, НАТО уже подготовилось к таким провокациям и усилило восточный фланг, поэтому "Москве мало не покажется".

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