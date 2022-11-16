МИД Польши: Упавшая в Пшеводуве ракета - российского производства

Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

На территории Польши действительно упала ракета российского производства.

Это официально подтвердили в польском МИДе.

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве Сергея Андреева в МИД с требованием немедленно предоставить детальные объяснения по поводу "ракеты российского производства", которая упала на территорию Польши.

"15 ноября 2022 года в течение многих часов наблюдался массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В 15:40 на село Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши", — говорится в сообщении спикера министерства Лукаша Ясины.

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Напомним, что вечером, 15 ноября, российская ракета упала в пограничном селе в Польше вблизи украинской границы – Пшеводуви. В результате атаки погибли два человека.

Сейчас в Польше проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск. В то же время советник ОП Алексей Арестович уверен, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет.

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своими украинскими и американскими коллегами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия пытается продвинуть фейк о причастности Украины к взрывам в Польше.

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