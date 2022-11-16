Взрывы в Польше: генсек НАТО собирает Североатлантический совет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет 16 ноября встречу Североатлантического совета по взрывам в Польше.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического союза.

"В среду, 16 ноября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на встрече Североатлантического совета для рассмотрения вчерашних взрывов в Восточной Польше вблизи границ с Украиной", – говорится в заявлении.

После заседания Североатлантического совета Столтенберг проведет пресс-конференцию.

Напомним, у границы с Украиной в Польше произошел взрыв 15 ноября, в ходе которого погибли два человека. Польские СМИ сообщили, что это могли быть российские ракеты.

Комментируя взрывы, президент Польши Анджей Дуда предположил, что "скорее всего это была ракета российского производства". Он сообщил, что на месте ведутся следственные действия.

Президент США Джо Байден и премьер Британии Риши Сунак уже обсудили "коллективный ответ" на ракетный удар по Польше.

Байден заявил, что упавшая на территории Польши ракета была запущена не с российской территории.

По оценкам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, НАТО "простит" ракетный удар по Польше, чтобы "не поднимать градус".

Ракета на территории Польши и массированный обстрел Украины | Главные новости утра

Читайте также: