В Херсоне сменили комендантский час

Теперь в Херсонской городской территориальной громаде комендантский час будет действовать с 19:00 до 06:30.

С сегодняшнего дня, 16 ноября, в освобожденном от российских оккупантов Херсоне изменили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщили в Херсонском городском совете.

Теперь комендантский час будет начинаться на два часа позже.

"На территории Херсонской городской территориальной громады будет действовать комендантский час — от 16 ноября 2022 года к отдельному приказу будет действовать комендантский час с 19:00 до 06:30. В это время жителям громады запрещено находиться на улицах и других общественных местах", — говорится сообщении.

Соответствующий приказ издал начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.

"Комендантский час изменен с целью проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории населенных пунктов Херсонской городской территориальной громады, в частности разминирование данной территории и принятие мер по безопасности гражданского населения громады", — говорится в сообщении.

Освобождение Херсона

11 ноября ВСУ освободили Херсон — единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля.

14 ноября в деоккупированный от российских войск город прибыл президент Владимир Зеленский. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

Украинский президент назвал освободительную операцию ВСУ в Херсоне переломным моментом в войне, которую РФ начала против Украины 24 февраля.

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