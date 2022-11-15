Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров попал под вражеский обстрел в Херсоне.

В частности, после освобождения города от оккупантов журналист поехал туда. Когда в Херсон прибыл президент Владимир Зеленский, Комаров решил пойти на центральную площадь, где и проходила встреча с главнокомандующим. Ведущий признался, что тогда его не покидала мысль, что оккупанты могут обстрелять город.

"Не покидала мысль — как бы ни "прилетело". На месте разговаривал с военными и полицией. Единогласное мнение — смелый и рискованный шаг, при этом невероятно важный. Это поддержка", — рассказал Комаров в своем Instagram.

После пресс-конференции журналист поехал к Антоновскому мосту и пообщался с семьей, которая живет рядом. Но через два часа после визита Зеленского, враг коварно обстрелял город.

"В Украине президент выходит в толпу в городе, к которому с враждебных позиций достает артиллерия. Я убедился в опасности лично. После пресс-конференции мы поехали к Антоновскому мосту и попали под обстрел. Я общался с живущей возле моста семьей. Стены задрожали. Полетели стекла. Мы выскочили на улицу и спрятались с детьми за стеной в противоположной от Днепра стороне. Там застали еще несколько прилетов (судя по звуку – миномет). Мы попали под обстрел через два часа после визита президента", — поделился журналист.

Комарова подчеркнул, что президент рискует, когда приезжает в населенные пункты, расположенные рядом с линией фронта. Впрочем, это важно, ведь это большая поддержка.

Также журналист подчеркнул, что именно украинские защитники освободили город, а не россияне ушли оттуда сами.

Дмитрий Комаров в Херсоне / Фото: instagram.com/komarovmir

"Мне не нравится формулировка "россияне ушли сами", потому что это не так. Их заставили, сделали невозможным их пребывание. Никуда они не пошли бы, если бы не блестящая работа украинцев. Так же, как заставили бежать россиян из Киевской и Харьковской областей после пафосных заявлений о "Киеве за 3 дня". Так что это не случайность, а победный шаг для Украины. И одновременно закономерность и проигрышный шаг для России", — подчеркнул ведущий.

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