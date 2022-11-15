Звезде сериала "Викинги" Кэтрин Винник запретили въезд в Россию

МИД РФ объявил список из 100 граждан Канады, против которых вводит страна-агрессор санкции. В частности, оказавшимся в "черном списке" запрещен въезд в страну.

Об этом идет речь на сайте МИД России.

Санкции введены против политиков, активистов, культурных деятелей и бизнесменов. В "черный список" МИД РФ попала и канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, которая с начала полномасштабной войны поддерживает Украину.

Кэтрин Винник / Фото: Associated Press

"В ответ на практику введения режимом премьер-министра Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", — говорится в заявлении МИД РФ.

Отметим, что еще до начала полномасштабной войны Кэтрин Винник приезжала в Киев. Когда были слухи, что Россия готовит полномасштабное вторжение, знаменитость поддерживала украинцев. Когда в Украине началась война, актриса осудила враждебные действия РФ и активно помогала своей родной стране. Знаменитость создала фонд помощи украинцам и помогала беженцам в Канаде.

Напомним, в "черный список" МИД РФ ранее попали: Джим Керри, Бен Стиллер и Шон Пенн. Все они осуждают действия страны-агрессора.

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