Зірці серіалу "Вікінги" Кетрін Винник заборонили в'їзд до Росії

МЗС РФ оголосило список зі 100 громадян Канади, проти яких запроваджує країна-агресорка санкції. Зокрема, тим, хто опинився у "чорному списку", заборонено в'їзд до країни.

Про це йдеться на сайті МЗС Росії.

Санкції запроваджені проти політиків, активістів, культурних діячів та бізнесменів. До "чорного списку" МЗС РФ потрапила й канадійська акторка українського походження Кетрін Винник, яка від початку повномасштабної війни підтримує Україну.

Кетрін Винник / Фото: Associated Press

"У відповідь на практику запровадження режимом прем'єр-міністра Трюдо санкцій проти керівництва Росії, політиків і парламентаріїв, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури, а також усіх, кого канадійська русофобська влада вважає неугодними, на основі взаємності закривається в'їзд для 100 громадян Канади", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Зазначимо, ще до початку повномасштабної війни Кетрін Винник приїжджала до Києва. Коли були чутки, що Росія готує повномасштабне вторгнення, знаменитість підтримувала українців. Коли в Україні почалася війна, акторка засудила ворожі дії РФ та почала активно допомагати своїй рідній країні. Знаменитість створила фонд допомоги українцям та допомагала біженцям у Канаді.

Нагадаємо, до "чорного списку" МЗС РФ раніше потрапили: Джим Керрі, Бен Стіллер і Шон Пенн. Всі вони засуджують дії країни-агресорки.

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