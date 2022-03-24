Зірка серіалу "Вікінги" створила фонд допомоги Україні

Кетрін Винник майже щодня спілкується з командою президентка України.

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник від перших днів ворожого вторгнення військових РФ підтримує українців.

Знаменитість майже щодня спілкується з командою президента Володимира Зеленського та дізнається про всі події, які відбуваються на території України.

"Я підтримую зв'язок з командою президента Зеленського майже щодня, дізнаюся багато нового, і мені боляче бачити, що відбувається. Не можу повірити, що ми живемо у ті часи, коли безневинних чоловіків, жінок і дітей вбивають прямо на наших очах", - сказала Кетрін, пише Hollywood Reporter.

Загалом, знаменитість разом зі своєю мамою створила фонд допомоги Україні. Також вони у Канаді допомагають українським біженцям: шукають їм житло та речі першої необхідності.

"Дуже важливо допомагати тим, хто наразі перебуває в Україні та продовжує боротися за свободу", - сказала акторка.

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