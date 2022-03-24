Звезда сериала "Викинги" создала фонд помощи Украине

Кэтрин Винник почти каждый день общается с командой президент Украины.

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник с первых дней вражеского вторжения военных РФ поддерживает украинцев.

Знаменитость почти каждый день общается с командой президента Владимира Зеленского и узнает о всех событиях, которые происходят на территории Украины.

"Я поддерживаю связь с командой президента Зеленского почти каждый день, узнаю много нового, и мне больно видеть, что происходит. Не могу поверить, что мы живем в те времена, когда безобидных мужчин, женщин и детей убивают прямо на наших глазах", – сказала Кэтрин, пишет Hollywood Reporter.

В целом знаменитость вместе со своей мамой создала фонд помощи Украине. Также они в Канаде помогают украинским беженцам: ищут им жилье и вещи первой необходимости.

"Очень важно помогать тем, кто сейчас находится в Украине и продолжает бороться за свободу", — сказала актриса.

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