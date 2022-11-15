Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров потрапив під ворожий обстріл у Херсоні.

Зокрема, після звільнення міста від окупантів журналіст поїхав туди. Коли до Херсона прибув президент Володимир Зеленський, Комаров вирішив піти до центральної площі, де й відбувалася зустріч із головнокомандувачем. Ведучий зізнався, що тоді його не покидала думка, що окупанти можуть обстріляти місто.

"Не покидала думка - хоч би не "прилетіло". На місці розмовляв із військовими та поліцією. Одноголосна думка - сміливий та ризикований крок, при цьому неймовірно важливий. Це підтримка", - розповів Комаров у своєму Instagram.

Після пресконференції журналіст поїхав до Антонівського мосту та поспілкувався з родиною, яка живе поруч. Та через дві години після візиту Зеленського, ворог підступно обстріляв місто.

"В Україні президент виходить у натовп у місті, до якого з ворожих позицій дістає артилерія. Я переконався у небезпеці особисто. Після пресконференції ми поїхали до Антонівського мосту та потрапили під обстріл. Я спілкувався з сім'єю, яка живе біля мосту. Стіни затремтіли. Полетіли шибки. Ми вискочили на вулицю і сховалися з дітьми за стіною у протилежному від Дніпра боці. Там застали ще кілька прильотів (судячи зі звуку – міномет). Ми потрапили під обстріл через дві години після візиту президента", - поділився журналіст.

Комарова наголосив, що президент ризикує, коли приїжджає до населених пунктів, які розташовані поруч з лінією фронту. Утім, це важливо, адже це велика підтримка.

Також журналіст наголосив, що саме українські захисники звільнили місто, а не росіяни пішли звідти самі.

Дмитро Комаров у Херсоні / Фото: instagram.com/komarovmir

"Мені не подобається формулювання "росіяни пішли самі", бо це не так. Їх змусили, унеможливили їхнє перебування. Нікуди вони не пішли б, якби не блискуча робота українців. Так само, як змусили тікати росіян із Київської та Харківської областей після пафосних заяв про "Київ за 3 дні". Тож це не випадковість, а переможний крок для України. І водночас закономірність та програшний крок для Росії", - наголосив ведучий.

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