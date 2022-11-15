Анна Трінчер шокувала відео, де вона у сльозах бореться з панічною атакою: "Здавалося, що помираю"

Виконавиця, акторка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно пережила панічну атаку, показала шокувальне відео, що з нею відбувалося під час нападу.

Знаменитість в Instargam-stories опублікувала ролик, де вона в істериці намагається заспокоїтися. Зірка під час нападу не могла нормально дихати. Поруч з нею в авто сидів її чоловік, блогер Олександр Волошин. Саме він допоміг дружині впоратися з панічною атакою та говорив, що треба робити, аби заспокоїтися.

"Мені здавалося, що я помираю…При тому, що це десь 15 хвилин у такому стані", - розповіла Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка зізналась, що у неї сталася панічна атака через те, що вона забула вдома назальні краплі. Перехожий хлопець допоміг блогерці - він купив їй ліки та воду. Тим часом поруч з нею сидів чоловік, який слідкував за її станом.

"Чесно, саму себе шкода… Нам допоміг хлопець, який побіг за водою і краплями для носу, бо саме через це я почала задихатися", - поділилася знаменитість.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, це вже не вперше, коли Анна Трінчер стикається з панічною атакою. Минулого року у співачки стався напад просто у ТЦ, куди вона зайшла поїсти.

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