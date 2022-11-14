Анна Трінчер перенесла серйозний панічний напад: "Тіпало близько 20 хвилин"

Виконавиця та блогерка Анна Трінчер розповіла шанувальникам про жахливий напад панічної атаки, який стався із нею.

За словами співачки, ще ніколи в житті вона не відчувала такого, тому дуже сильно перелякалася.

"Вчора в мене стався жахливий напад панічної атаки. Він був найжахливішим за усе моє життя. Мене ковбасило близько 20 хвилин безперервно. Те, що заспокоювало раніше - не працювало. А все почалося з того, що я забула краплі в ніс і мені здалося, що я задихаюся.", - розповіла співачка.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна поділилася, що в цей непростий момент поруч із нею був її чоловік Олександр Волошин, який зміг заспокоїти її, а також записав усе на відео.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Саша записав це на відео, щоб я могла звернутися до певних компетентних фахівців", - сказала Трінчер.

Також співачка попросила своїх шанувальників розповісти, чи стикалися вони із такими проблемами і порадити їй гарного спеціаліста.

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