Слава Камінська знепритомніла та опинилася під крапельницею

Виконавиця натякнула, що з нею трапилося.

Українська співачка Слава Камінська налякала прихильників, повідомивши, що має проблеми зі здоров'ям.

В Instagram-stories артистка розповіла, що знепритомніла. Після цього Славі поставили крапельницю.

Знаменитість не розповідала, чому у неї з'явилися проблеми зі здоров'ям, утім Камінська натякнула, що це в неї трапилося через нерви.

Слава Камінська під крапельницею / Фото: instagram.com/babaslavka

"Славочка знепритомніла. А що по стресу?" – поділилася Слава.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська повернулася з Нідерландів до України. Артистка приїхала до Києва, однак вона не затрималася довго у столиці. Так, виконавиця вирушила до Харкова, який постійно обстрілюють росіяни. Виконавиця на власні очі побачила руйнування, яких зазнало місто внаслідок ворожих обстрілів.

Слава Камінська у Харкові / Фото: instagram.com/babaslavka

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