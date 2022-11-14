На Херсонщині окупанти вбили подружжя фермерів – тіли виявили у підвалі

На деокупованій Херсонщині виявили тіла подружжя, яких вбили російські окупанти.

На звільненій території Херсонської області – у селищі Архангельське правоохоронці виявили у підвалі тіла подружжя фермерів, яких убили російські окупанти.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у серпні 2022 року під час окупації селища Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.

"Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Звірства окупантів на Херсонщині

Після звільнення правого берега Дніпра на Херсонщині на деокупованих територіях почали виявляти тіла мирних людей, яких вбили російські загарбники.

Так, 12 листопада стало відомо, що у Бериславському районі на Херсонщині виявили останки людей, який вбили окупанти. За попередніми даними, належать трьом місцевим жителям.

4 листопада у звільненому від окупантів селищі Високопілля на Херсонщині виявили три тіла зі слідами насильницької смерті. За попередніми даними, російські військові розстріляли трьох цивільних і закопали їхні тіла поблизу приватних будинків.

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