Слава Каминская потеряла сознание и оказалась под капельницей

Исполнительница намекнула, что с ней случилось.

Украинская певица Слава Каминская напугала поклонников, сообщив, что у нее есть проблемы со здоровьем.

В Instagram-stories артистка рассказала, что потеряла сознание. После этого Славе поставили капельницу.

Знаменитость не рассказывала, почему у нее появились проблемы со здоровьем, но Каминская намекнула, что это у нее случилось из-за нервов.

Слава Каминская под капельницей / Фото: instagram.com/babaslavka

"Славочка потеряла сознание. А что по стрессу?" – поделилась Слава.

Напомним, недавно Слава Каминская вернулась из Нидерландов в Украину. Артистка приехала в Киев, однако она долго не задержалась в столице. Исполнительница отправилась в Харьков, который постоянно обстреливают россияне. Исполнительница собственными глазами увидела разрушения, понесенные городом в результате вражеских обстрелов.

Слава Каминская в Харькове / Фото: instagram.com/babaslavka

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