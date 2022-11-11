Слава Каминская вернулась в Украину: "Я дома"

Украинская исполнительница Слава Каминская вернулась в Украину после продолжительного пребывания в Нидерландах, куда она вместе с детьми уехала в начале полномасштабной войны.

О том, что певица снова дома, она сообщила поклонникам в Instagram. Артистка распространила видео, сделанное в дороге, где она с чемоданом выходит из поезда. Ролик Слава дополнила отрывком из своего нового трека "Сходами".

Позже Каминская в сторис добавила фото, сделанное на въезде в Киев, также она поставила геоотметку с названием столицы.

Фото: instagram.com/babaslavka

Но, похоже, в Киеве Каминская надолго не задержалась, ведь через несколько часов после фотографии из Киева добавила еще одну. На следующем фото исполнительница показала стелу на въезде в другой город, однако название его было размыто.

"Я дома. Одесса?" – написала на фото Каминская.

Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, что недавно навестить певицу и двоих детей в Нидерландах приехал бывший муж Славы, пластический хирург Эдгар Каминский.

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