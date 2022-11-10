Брат Бебешко рассказал, куда делась первая жена продюсера Сестричка Вика

Виктория Врадий еще в 90-х уехала в США и осталась там жить.

Старший брат Владимира Бебешко – Левко Дурко – рассказал, куда делись первая жена продюсера.

В частности, в начале 90-х Бебешко женился на украинской рок-певице Виктории Врадий, более известной как Сестричка Вика. Затем они вместе попытались развивать свое творчество в США. Впрочем, Владимир вернулся в Украину, а Виктория осталась за границей. После этого знаменитости расторгли свой брак.

Левко Дурко рассказал, что Виктория пыталась развиваться и дальше в Америке.

Виктория Врадий. Фото: скриншот с видео

"Вика себе решила приспосабливаться там (ред. – в США). Я не знаю деталей ее пребывания там. Это, кажется, и рестораны были. Ну, знаете, смешно – лауреат "Червоної рути", а я буду в ресторане петь. И она с тех пор была в Америке", — рассказал Левко в интервью "Rostyslove Production".

Несколько лет назад Левко встретил Викторию в Украине, она приезжала на время. По его словам, певица получает в США небольшую пенсию и живет в социальной комнате.

Виктория Врадий. Фото: скриншот с видео

"Пенсия американская. А она такая, что едва дышать можно, та пенсия. Она назвала 800 долларов. У нее есть какая-то социальная комната и у нее есть собачка. Она приспособилась, она не бедствует", — добавил Левко.

По словам певца, его младший брат не общается с первой женой. А вот у Левка есть контакты Виктории, хотя он и не пытался с ней связываться.

Напомним, недавно Вера Кекелия рассказала, что у нее был непростой период в отношениях с мужем Роман Дудой. Супруги были на грани развода.

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