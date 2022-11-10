Брат Бебешка розповів, куди поділася перша дружина продюсера Сестричка Віка

Вікторія Врадій ще у 90-х поїхала до США і залишилася там жити.

Старший брат Володимира Бебешка - Левко Дурко – розповів, куди поділися перша дружина продюсера.

Зокрема, на початку 90-х Бебешко одружився з українською рокспівачкою Вікторією Врадій, більш відомою як Сестричка Віка. Згодом вони разом спробували розвивати свою творчість у США. Утім, Володимир повернувся до України, а Вікторія залишилася за кордоном. Після цього знаменитості розірвали свій шлюб.

Левко Дурко розповів, що Вікторія намагалася розвиватися й далі в Америці.

Вікторія Врадій. Фото: скріншот з відео

"Віка собі вирішила пристосовуватися там (ред. – в США). Я не знаю деталей її перебування там. Це, здається, і ресторани були. Ну то, знаєте, смішно – лауреат "Червоної рути", а я буду в ресторані співати. І вона від того часу була в Америці", - розповів Левко в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Декілька років тому Левко зустрів Вікторію в Україні, вона приїжджала на деякий час. За його словами, співачка отримує в США невеличку пенсію та живе у соціальній кімнатці.

Вікторія Врадій. Фото: скріншот з відео

"Пенсія американська. А вона така, що ледве дихати можна, та пенсія. Вона назвала 800 доларів. Вона якусь має соціальну кімнатку і в неї є песик. Вона пристосувалася, вона не бідує", - додав Левко.

За словами співака, його молодший брат не спілкується з першою дружиною А от Левко має контакти Вікторії, хоча він і не намагався з нею зв'язуватися.

Нагадаємо, нещодавно Віра Кекелія розповіла, що мала непростий період у стосунках з чоловіком Роман Дудою. Подружжя було на межі розлучення.

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