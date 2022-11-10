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Світлана Тарабарова втретє вагітна

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
166
Час на прочитання
1 хв
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Світлана Тарабарова втретє вагітна

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка показала позитивний тест на вагітність.

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася радісною новиною.

У своєму Instagram знаменитість повідомила, що чекає на поповнення у родині. Зірка показала фото, де видніється позитивний тест на вагітність.

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Життя триває 3.0", - підписала знімки хештегом Світлана.

Артистку вже й встигли привітати з радісною новиною її зіркові колеги за сценою:

  • Ура! Ти мега! Захоплююсь, бережи світло в собі, це зараз найважливіше! (Mamarika)
  • Нічого собі (Катерина Бужинська)
  • Кайф! Вітаю! (Слава Дьомін)

Нагадаємо, Світлана Тарабарова вже виховує 4-річного сина Івана та 2-річну доньку Марію.Зірка народила дітей у шлюбі з Олексієм Бондарем.

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Дата публікації
Перегляди
166
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