Світлана Тарабарова втретє вагітна

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася радісною новиною.

У своєму Instagram знаменитість повідомила, що чекає на поповнення у родині. Зірка показала фото, де видніється позитивний тест на вагітність.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Життя триває 3.0", - підписала знімки хештегом Світлана.

Артистку вже й встигли привітати з радісною новиною її зіркові колеги за сценою:

Ура! Ти мега! Захоплююсь, бережи світло в собі, це зараз найважливіше! (Mamarika)

Нічого собі (Катерина Бужинська)

Кайф! Вітаю! (Слава Дьомін)

Нагадаємо, Світлана Тарабарова вже виховує 4-річного сина Івана та 2-річну доньку Марію.Зірка народила дітей у шлюбі з Олексієм Бондарем.

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