Світлана Тарабарова втретє вагітна

Артистка показала позитивний тест на вагітність.
Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася радісною новиною.
У своєму Instagram знаменитість повідомила, що чекає на поповнення у родині. Зірка показала фото, де видніється позитивний тест на вагітність.
"Життя триває 3.0", - підписала знімки хештегом Світлана.
Артистку вже й встигли привітати з радісною новиною її зіркові колеги за сценою:
- Ура! Ти мега! Захоплююсь, бережи світло в собі, це зараз найважливіше! (Mamarika)
- Нічого собі (Катерина Бужинська)
- Кайф! Вітаю! (Слава Дьомін)
Нагадаємо, Світлана Тарабарова вже виховує 4-річного сина Івана та 2-річну доньку Марію.Зірка народила дітей у шлюбі з Олексієм Бондарем.
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