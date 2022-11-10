Светлана Тарабарова в третий раз беременна

Артистка показала положительный тест на беременность.
Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась радостной новостью.
В своем Instagram знаменитость сообщила, что ожидает пополнения в семье. Звезда показала фото, где видно положительный тест на беременность.
"Жизнь продолжается 3.0", – подписала снимки хештегом Светлана.
Артистку уже успели поздравить с радостной новостью ее звездные коллеги по сцене:
- Ура! Ты мега! Увлекаюсь, береги свет в себе, это сейчас самое важное! (Mamarika)
- Ничего себе (Екатерина Бужинская)
- Кайф! Поздравляю! (Слава Демин)
Напомним, Светлана Тарабарова уже воспитывает 4-летнего сына Ивана и 2-летнюю дочь Марию. Звезда родила детей в браке с Алексеем Бондарем.
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