Светлана Тарабарова в третий раз беременна

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась радостной новостью.

В своем Instagram знаменитость сообщила, что ожидает пополнения в семье. Звезда показала фото, где видно положительный тест на беременность.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Жизнь продолжается 3.0", – подписала снимки хештегом Светлана.

Артистку уже успели поздравить с радостной новостью ее звездные коллеги по сцене:

Ура! Ты мега! Увлекаюсь, береги свет в себе, это сейчас самое важное! (Mamarika)

Ничего себе (Екатерина Бужинская)

Кайф! Поздравляю! (Слава Демин)

Напомним, Светлана Тарабарова уже воспитывает 4-летнего сына Ивана и 2-летнюю дочь Марию. Звезда родила детей в браке с Алексеем Бондарем.

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