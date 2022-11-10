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Светлана Тарабарова в третий раз беременна

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
613
Время на прочтение
1 мин
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Светлана Тарабарова в третий раз беременна

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка показала положительный тест на беременность.

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась радостной новостью.

В своем Instagram знаменитость сообщила, что ожидает пополнения в семье. Звезда показала фото, где видно положительный тест на беременность.

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova
Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Жизнь продолжается 3.0", – подписала снимки хештегом Светлана.

Артистку уже успели поздравить с радостной новостью ее звездные коллеги по сцене:

  • Ура! Ты мега! Увлекаюсь, береги свет в себе, это сейчас самое важное! (Mamarika)
  • Ничего себе (Екатерина Бужинская)
  • Кайф! Поздравляю! (Слава Демин)

Напомним, Светлана Тарабарова уже воспитывает 4-летнего сына Ивана и 2-летнюю дочь Марию. Звезда родила детей в браке с Алексеем Бондарем.

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Дата публикации
Просмотры
613
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