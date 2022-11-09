Дочь Оли Поляковой показала, с какой проблемой столкнулась в Лондоне: "Я просто уеду отсюда"

Старшая дочь певицы, тренера "Голосу країни-12" Оли Поляковой – Маша – поделилась опытом жизни в Великобритании, а точнее девушка рассказала о проблеме, с которой столкнулась.

Как призналась в Instagram-stories юная блогерша, ее начала мучать сыпь на коже лица.

"У меня есть вот такая вот проблема! Видите мое лицо? Я не знаю, что с ним произошло здесь, в Лондоне. Я использовала свой уход, которым пользовалась все это время", — поделилась Полякова.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Пока девушка была в Украине, у нее не было такой проблемы. Впрочем, в Лондоне слишком жесткая вода. Сейчас Мария планирует как-то вылечить лицо, потому приобрела специальные косметические средства. Если же это не поможет, юная блогерша собирается вернуться домой.

"У меня была почти идеальная кожа, может где-то мог появиться один прыщик. Но здесь очень жесткая такая вода. Я сейчас приобрела на огромную сумму косметику от прыщей. Если она мне не поможет, я просто вскроюсь и уеду отсюда. Как с этим жить? Это же полный пи*дец!" – добавила Маша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

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