В Украину идет первое ощутимое похолодание: когда ждать

Существенное снижение температуры ожидается ориентировочно в середине месяца.
В Украину идет первое ощутимое похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, по предварительным прогнозам, оно придет ориентировочно с 14 ноября.
"Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели", — написала Диденко.
В то же время, она отметила, что 9-10 ноября в Украине будет хорошая и теплая погода без дождя. Вообще эта неделя, 7-13 ноября, будет с достаточно комфортной для последнего месяца осени температурой. А дальше, по прогнозам синоптиков, придет похолодание с морозами и снегом.
Напомним, что ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем.
Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ноябрь этого года наоборот, вероятно, будет теплым.
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