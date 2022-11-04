Метели и морозы: народный синоптик ошарашил прогнозом погоды в Украине

В Украину идут сильные снегопады и мороз.

Таким прогнозом с ТСН.ua поделился народный синоптик Стас Щедрин.

"Уже в скором времени в Украине может сильно заснежить. Во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем", — отмечает синоптик.

Стоит отметить, что раньше такой прогноз делал и портал Gismeteo. Так, там сообщали, что снег и морозы до минус 5-11° ударят в Украине в середине ноября, а в декабре морозы усилятся.

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Напомним, что ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше. Похолодания, конечно, будут, но кратковременные и с минимальной температурой ночью до -15…-20 градусов. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух вообще прогнозирует, что зима 2022-2023 годов будет теплой.

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