Как самостоятельно изготовить активированный уголь: простой рецепт

Читайте в материале ТСН.ua, как сделать активированный уголь самостоятельно для фильтрации воды и очистки организма, если нет возможности приобрести его в аптеке.

Активированный уголь – это самый популярный сорбент, используемый при лечении различных отравлений на протяжении многих десятилетий. Его особенность в возможности адсорбции лекарственных препаратов при передозировке и химических веществах. Капсулы с активированным углем доступны в каждой аптеке, но что делать, если по определенным причинам нет возможности приобрести сорбент? В своем ток-ток канале пользователь glebrepich рассказал, как изготовить его самостоятельно.

Как сделать активированный уголь: что понадобится

Чтобы самостоятельно сделать обычный активированный уголь, понадобится всего два ингредиента:

уголь из костра;

пепел (ведь в его составе содержится около 15% калий карбоната, который хорошо растворяется в воде).

Из какого дерева делают активированный уголь? Подойдет практически любая древесина, но желательно, чтобы в ней было низкое содержание смолы. Чаще всего для этого используется береза, но если у вас ее нет, можете смело брать угли из другого дерева.

Порядок действий

Как сделать активированный уголь самостоятельно из простых ингредиентов / Фото: pixabay.com

Уголь нужно хорошо измельчить, а затем просеять через обычное сито, чтобы образовалась пыль. Насыпать в небольшую кастрюлю пепел и залить водой. Поставить в огонь и варить 30 минут. Накрыть чистую емкость тканью и перелить воду из пепла, чтобы последний остался на ткани. Перелить воду, в которой варился пепел, в угольную пыль. Варить до загустения. Взять чистую емкость, накрыть тканью. Перелить воду с активированным углем, чтобы последний остался на ткани. Отфильтрованный уголь сушим в кастрюле на огне, пока они не примут вид порошка.

Если посмотреть под микроскопом на древесный уголь, можно увидеть, что он выглядит как пористая губка. Но эти поры забиты продуктами сгорания древесины. Именно раствор калий карбоната (имеющий щелочную среду) помогает эффективно вымыть продукты сгорания и очистить поры. Именно этот уголь и называют активированным.

Порошок активированного угля поможет очистить воду от химических веществ и сделать его пригодным для питья.

Как сделать активированный уголь в виде таблеток

Самодельный активированный уголь можно использовать и для очищения организма от яда. Однако для этого нужно изготовить из порошка что-то вроде таблеток. Для этого нужно взять:

порошок активированного угля, который вы сделали самостоятельно;

картофельный крахмал.

Что нужно делать дальше: