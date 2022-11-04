Хуртовини та морози: народний синоптик ошелешив прогнозом погоди в Україні

Морозна погода охопить усю країну.
До України йдуть сильні снігопади та мороз.
Таким прогнозом з ТСН.ua поділився народний синоптик Стас Щедрін.
"Вже незабаром в Україні може сильно захурделити. У другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень", - зазначає синоптик.
Варто зазначити, що раніше такий прогноз робив і портал Gismeteo. Так, там повідомляли, що сніг та морози до мінус 5-11° вдарять в Україні всередині листопада, а у грудні морози посиляться.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше. Похолодання, звісно, будуть, але короткочасні та з мінімальною температурою вночі до -15…-20 градусів. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух взагалі прогнозує, що зима 2022-2023 років буде теплою.
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