До України прийшла «зима»: у Карпатах випав сніг і вдарив перший мінус

Сніг (ілюстративе фото) / © pexels.com

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В Україні зафіксували перший осінній «мінус» і сніг у високогір’ї Карпат.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

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Сніг на гор Піп Іван. / © Гірські рятувальники Прикарпаття

Станом на 8:00 22 вересня на горі Піп Іван було хмарно. Температура повітря опустилася до -1°C.

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Також у високогір’ї спостерігався західний вітер швидкістю близько 4 м/с.

На тлі похолодання вершину гори засипало снігом, що стало одним із перших помітних проявів зимової погоди цієї осені.

Загалом, 22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. За прогнозом Наталки Діденко, дощі очікуються на заході, півночі та сході країни.

Температура коливатиметься від +12…+16°C у західних і північних областях до +20…+23°C на півдні та до +26°C на Луганщині.

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Прохолодна погода триматиметься до кінця тижня, після чого температура почне підвищуватися.

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