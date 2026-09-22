- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 631
- Час на прочитання
- 1 хв
До України прийшла «зима»: у Карпатах випав сніг і вдарив перший мінус
Осіннє похолодання дісталося високогір’я — на Піп Івані зафіксували мороз і сніг.
В Україні зафіксували перший осінній «мінус» і сніг у високогір’ї Карпат.
Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.
Станом на 8:00 22 вересня на горі Піп Іван було хмарно. Температура повітря опустилася до -1°C.
Також у високогір’ї спостерігався західний вітер швидкістю близько 4 м/с.
На тлі похолодання вершину гори засипало снігом, що стало одним із перших помітних проявів зимової погоди цієї осені.
Загалом, 22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. За прогнозом Наталки Діденко, дощі очікуються на заході, півночі та сході країни.
Температура коливатиметься від +12…+16°C у західних і північних областях до +20…+23°C на півдні та до +26°C на Луганщині.
Прохолодна погода триматиметься до кінця тижня, після чого температура почне підвищуватися.