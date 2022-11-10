Відключення світла 10 листопада будуть по всій Україні: графік

У четвер, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовуватися планові стабілізаційні відключення світла. Однак найбільший обсяг обмежень буде введено в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це попередили в "Укренерго".

Режим відключень буде діяти:

З 06:00 до 24:00 у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Варто зазначити, що аварійні відключення протягом дня не передбачаються.

Графіки відключення світла в Україні:

Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на ваш регіон.

Нагадаємо, у Верховній Раді обіцяють, що ситуація з електроенергією має покращитися до кінця поточного тижня, 13 листопада, або на початку наступного. За словами голови комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса, тривалість відключень вже зменшилася.

Корисні поради, аби не спалити проводку і щитові під час увімкнення світла

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