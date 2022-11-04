Показує, чи є світло вдома: в Україні створили зручний віджет для телефону

Завдяки безкоштовному додатку можна дізнатися, чи є світло у вас вдома.

Український айтівець Вадим Клименко створив зручний віджет для телефону, який показує, чи є вдома світло. Принцип його роботи простий: перевіряє, чи доступний ваш роутер в інтернеті.

Детальну інструкцію, як встановити віджет на айфон, чоловік опублікував на форумі DOU.

Що потрібно, щоб встановити віджет:

Вдома повинен бути статичний IP. Автор пояснив, якщо роутер вимкнути-увімкнути, і IP зміниться - потрібно буде у провайдера замовляти додатково послугу статичного IP. Віджет постійно перевіряє лише одну і ту ж адресу. Встановити безкоштовний додаток Scriptable, завантажити файл, поділитись ним в Scriptable і замінити IP в першому рядку на потрібний (відео, як це зробити). Створити віджет та додати його на домашній екран телефону.

Фото: Вадим Клименко

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив про складну ситуацію з електропостачанням у місті. Станом на ранок 4 листопада без світла залишилися 450 тисяч споживачів. У столиці тривають стабілізаційні відключення.

Удари по енергооб'єктах, відключення світла в Україні та основні цілі Кремля - Харченко

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