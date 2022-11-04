Білоруські прикордонники заявили, що "примусово посадили" український безпілотник

У Білорусі заявили, що в Гомельській області 2 листопада прикордонники "примусово посадили" український безпілотник. Мовляв, дрон вів розвідку біля українсько-білоруського кордону.

Про це повідомили у білоруському прикордонному комітеті.

"Білоруський прикордонний загін під час несення служби помітив квадрокоптер, що прямує з української сторони на територію Республіки Білорусь. Вжитими заходами дрон вдалося примусово посадити", - йдеться у повідомленні відомства.

Прикордонники заявляють, що "квадрокоптер використовували українські військові підрозділи". Що більше - вони нрібито вилучили з дрону карту пам'яті та проаналізували усі дані.

"Вміст виявлених фото та відеоматеріалів свідчить, що дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань переміщення та скидання вибухових пристроїв, а також ведення розвідки та зйомки технічних засобів охорони кордону на території Республіки Білорусь", - заявили у прикордонному комітеті.

Загроза нападу з Білорусі

Незважаючи на те, що самопроголошений президент Білорусі Олександ Лукашенко заявляє, мовляв, його країні "війна не потрібна", територія країни стала пладармом для російських військ. Зокрема, з республіки запускають ворожі ракети по українських містах.

Тим часом американські аналітики ISW зауважують, що участь Білорусі у війні малоймовірна. Зазначається, що Лукашенка боїться наслідків для свого режиму. Крім того, республіка має обмежені військові можливості.

Військовий аналітик з Білорусі Олександр Алесін вважає, що для наступу з півночі необхідно створити угруповання зі 100 тис. військових із технікою. Зараз країна-агресорка не має таких ресурсів. Саме тому протягом трьох-п'ятьох місяців ескалація навряд чи можлива.

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