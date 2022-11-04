У ефектному луку та з яскравим макіяжем: Кара Делевінь взяла участь у показі білизни Ріанни Savage x Fenty

Рівно через рік шоу повернулося та обіцяє бути дуже гарячим.

У США відбувся один із найнезвичайніших і найочікуваніших заходів світу білизняної моди — показ нової колекції спідньої білизни від бренду співачки Ріанни Savage x Fenty. Дівчина запустила свою марку кілька років тому, покази для широкого загалу відбуваються в онлайн форматі і це повноцінні шоу-фільми, які показуються на Amazon Prime Video.

Покази Ріанни є повністю інклюзивним, в них беруть участь не лише моделі, а й люди різної зовнішності, статури та орієнтації. Цього року трансляція відбудеться 9 листопада, а ось закрита презентація традиційно відбулася раніше. Також відбулася вечірка для учасників показу та гостей.

На заході була помічена британська модель Кара Делевінь. Дівчина вийшла на фотосесію у мінішортах, топі та синій шифоновій накидці насиченого кобальтового відтінку. Завершили її образ босоніжки на платформі.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Також Кара з'явилася в шоу як модель і демонструвала розкішну спідню білизну графітового відтінку з блискітками. Лук зірки на показі доповнила футуристична зачіска, яскравий макіяж та масивні прикраси. Також Карі освітлювали брови, слідуючи новому тренду.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Що стосується концепції бренду, то вона дуже проста і пояснюється коментарем Ріанни: "Ми хочемо, щоб люди мали гарний вигляд і почувалися добре. Ми хочемо, щоб ви почувалися сексуально і отримували від цього задоволення".

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