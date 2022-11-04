Шольц в Пекіні заявив, що війна РФ проти України створює багато проблем для світоладу

Сьогодні, 4 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Пекіна сказав очільнику Китая Сі Цзіньпіну про те, що війна Росії проти України створює багато проблем для світоладу.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на заяву політика.

Під час зустрічі з китайським лідером Шольц заговорив про війну в Україні.

"Ми зібралися разом у момент, відзначений великою напругою. Зокрема, я хочу виділити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого світового ладу, що базується на правилах", — сказав канцлер.

Своєю чергою Сі Цзіньпін висловив сподівання, що візит канцлера поглибить взаємну довіру та співпрацю між їхніми країнами. Він зазначив, що міжнародна ситуація "складна і мінлива", і Китай, і Німеччина повинні працювати разом як впливові країни і робити більше внеску в мир і розвиток "у ​​часи змін і хаосу".

Як зазначає видання, Шольц заздалегідь анонсував новий курс на Китай.

Нагадаємо, напередодні свого візиту до Китаю голова ФРН написав у своїй статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung, що російський напад на Україну ставить під сумнів міжнародний порядок і безпеку. Він висловив надію, що керівництво Китаю знайде "чіткі слова" для Москви через розв'язану нею війну проти України та постійні погрози застосувати ядерну зброю. "Як постійний член Ради Безпеки, Китай несе особливу відповідальність. Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими – для Статуту ООН та його принципів", - зазначив Шольц.

Додамо, що 30 жовтня Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Китаю Ван І обговорив війну Росії проти України і загрози, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності.

Раніше Китай заявив, що "готовий працювати" зі США, щоб "знайти способи порозумітися на благо обох сторін".

Також ми раніше інформували, що китайський міністр у розмові з Лавровим заявив про підтримку Росії "під лідерством Путіна".

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