План Росії провалився: у Європі просідають ціни на газ

Ціни на газ в Європі знижуються від серпня і, за прогнозами американської інвесткомпанії "Goldman Sachs", найближчими місяцями впадуть на 30%.

Про це пише видання Hellenic Shipping News Worldwide.

Так, зазначається, що наразі газ у Європі коштує 120 євро за мегават-годину, а в першому кварталі 2023 року подешевшає до 85 євро за мегават-годину.

"ЄС вдалося досягти профіциту блакитного палива: фактично його на ринку більше, ніж необхідно для забезпечення потреб. А спроби Росії посилити енергетичну кризу фактично провалилися", - наголошує видання.

Там додають, що на падіння цін вплинули декілька факторів, серед яких: тепліша, ніж очікувалося, осінь, що затримало початок періоду інтенсивного використання блакитного палива,надлишок зрідженого природного газу та заповненість газосховищ. За даними групи, Gas Infrastructure Europe, рівень заповнення сховищ у Європі становить 94%.

Крім цього, у Європі близько 60 суден, ще досі очікують на вивантаження свого вантажу зі ЗПГ, який було придбано ще влітку.

Водночас про стабілізацію цін на газ у Європі говорить і єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. В інтерв'ю "УНІАН" вона повідомила, що європейські сховища заповнені на 90%, ціни знижують, а відповідно доходи Росії зменшуються.

За її словами, ще одним фактором падіння цін є рішення Ради європи про скорочення попиту на природний газ на 15%. Сімсон наголошує, що це дало свої позитивні результати.

Нагадаємо, на початку березня, внаслідок вторгнення Росії в Україну, у Європі рекордно зросли ціни на газ. У відповідь на маніпуляції РФ країни Євросоюзу 26 липня погодили добровільне скорочення попиту на природний газ цієї зими на 15%.

Наступний стрибок цін відбувся у серпні, коли його вартість перевищила позначку в 3000 доларів за тисячу кубометрів. Це сталося на тлі заяви "Газпрому" про зупинку "Північного потоку-1" через ремонт.

Таким чином, після рекордної вартості, ціна на газ у ЄС в середині жовтня впала нижче 1000 дол. за тисячу кубометрів і продовжує знижуватися.

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