Велика Британія припинить споживати російський газ: названо дату

Британський уряд заявив, що від початку наступного року позбавить Путіна коштів на незаконну війну, відмовившись від імпорту газу З РФ.
Уряд Великої Британії запровадить заборону імпорту російського зрідженого природного газу від 1 січня 2023 року.
Про це заявили у МЗС Сполученого Королівства.
“Від 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського зрідженого природного газу та підтримує країни по всьому світу у справі зниження їхньої власної залежності. Ми позбавляємо Путіна коштів на його незаконну війну», — йдеться у повідомленні, опублікованому в Twitter.
From 1 January 2023, the UK is ending all imports of Russian liquefied natural gas and supporting countries around the world in reducing their own dependency.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 28, 2022
We’re cutting off Putin’s funds for his illegal war.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ehj9HSFV0Y
У 2021 році майже половина газу, що потрапляла на ринок Великої Британії, добувалась на британському шельфі Північного моря. Найбільшим експортером газу в країну є Норвегія.
Близько 17% імпорту складає постачання зрідженого природного газу, більшу частину якого здійснюють Катар, США та РФ.
Торік Сполучене Королівство імпортувало 3,12 млрд. куб. м російського газу - 4% від загальних обсягів споживання цього виду палива.
У червні цього року тогочасний міністр у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг заявив, що країна скоротила обсяги імпорту газу з РФ на 75% порівняно з 2021 роком.
Нагадаємо, Європейський Союз успішно досяг енергетичної незалежності від Росії під час війни в Україні.
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