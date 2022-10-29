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Велика Британія припинить споживати російський газ: названо дату

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Велика Британія припинить споживати російський газ: названо дату

Фото: Associated Press

Британський уряд заявив, що від початку наступного року позбавить Путіна коштів на незаконну війну, відмовившись від імпорту газу З РФ.

Уряд Великої Британії запровадить заборону імпорту російського зрідженого природного газу від 1 січня 2023 року. 

Про це заявили у МЗС Сполученого Королівства.

“Від 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського зрідженого природного газу та підтримує країни по всьому світу у справі зниження їхньої власної залежності. Ми позбавляємо Путіна коштів на його незаконну війну», — йдеться у повідомленні, опублікованому в Twitter.

У 2021 році майже половина газу, що потрапляла на ринок Великої Британії, добувалась на британському шельфі Північного моря. Найбільшим експортером газу в країну є Норвегія. 

Близько 17% імпорту складає постачання зрідженого природного газу, більшу частину якого здійснюють Катар, США та РФ.

Торік Сполучене Королівство імпортувало 3,12 млрд. куб. м російського газу - 4% від загальних обсягів споживання цього виду палива. 

У червні цього року тогочасний міністр у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг заявив, що країна скоротила обсяги імпорту газу з РФ на 75% порівняно з 2021 роком.

Нагадаємо, Європейський Союз успішно досяг енергетичної незалежності від Росії під час війни в Україні.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
115
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