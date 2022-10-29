Велика Британія припинить споживати російський газ: названо дату

Британський уряд заявив, що від початку наступного року позбавить Путіна коштів на незаконну війну, відмовившись від імпорту газу З РФ.

Уряд Великої Британії запровадить заборону імпорту російського зрідженого природного газу від 1 січня 2023 року.

Про це заявили у МЗС Сполученого Королівства.

“Від 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського зрідженого природного газу та підтримує країни по всьому світу у справі зниження їхньої власної залежності. Ми позбавляємо Путіна коштів на його незаконну війну», — йдеться у повідомленні, опублікованому в Twitter.

From 1 January 2023, the UK is ending all imports of Russian liquefied natural gas and supporting countries around the world in reducing their own dependency.



We’re cutting off Putin’s funds for his illegal war.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ehj9HSFV0Y — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 28, 2022

У 2021 році майже половина газу, що потрапляла на ринок Великої Британії, добувалась на британському шельфі Північного моря. Найбільшим експортером газу в країну є Норвегія.

Близько 17% імпорту складає постачання зрідженого природного газу, більшу частину якого здійснюють Катар, США та РФ.

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Торік Сполучене Королівство імпортувало 3,12 млрд. куб. м російського газу - 4% від загальних обсягів споживання цього виду палива.

У червні цього року тогочасний міністр у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг заявив, що країна скоротила обсяги імпорту газу з РФ на 75% порівняно з 2021 роком.

Нагадаємо, Європейський Союз успішно досяг енергетичної незалежності від Росії під час війни в Україні.

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