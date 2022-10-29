Великобритания прекратит потреблять российский газ: названа дата

Британское правительство заявило, что с начала следующего года лишит Путина средств на незаконную войну, отказавшись от импорта газа из РФ.

Правительство Великобритании введет запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.

Об этом заявили в МИДе Соединенного Королевства.

“С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру по снижению их собственной зависимости. Мы лишаем Путина средств на его незаконную войну", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Из 1 января 2023 г., Великобритания представляет собой все импорты российского ликвидированного природного gase и supporting countries around the world in reduction their own dependency.



We're cutting off Putin's funds for his illegal war. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ehj9HSFV0Y — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 28, 2022

В 2021 году почти половина газа, попадавшего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Крупнейшим экспортером газа в страну является Норвегия.

Около 17% импорта составляет снабжение сжиженного природного газа, большую часть которого осуществляют Катар, США и РФ.

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В прошлом году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа – 4% от общих объемов потребления этого вида топлива.

В июне этого года Квази Квартенг, бывший в то время министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, заявил, что страна сократила объемы импорта газа из РФ на 75% по сравнению с 2021 годом.

Напомним, Европейский Союз успешно добился энергетической независимости от России во время войны в Украине.

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