План России провалился: в Европе проседают цены на газ

Цены на газ в Европе снижаются с августа и, по прогнозам американской инвесткомпании Goldman Sachs, в ближайшие месяцы упадут на 30%.

Об этом пишет издание Hellenic Shipping News Worldwide.

Так, отмечается, что газ в Европе стоит 120 евро за мегаватт-час, а в первом квартале 2023 года подешевеет до 85 евро за мегаватт-час.

"ЕС удалось добиться профицита голубого топлива: фактически его на рынке больше, чем необходимо для обеспечения потребностей. А попытки России усугубить энергетический кризис фактически провалились", — отмечает издание.

Там добавляют, что на падение цен повлияли несколько факторов, среди которых: более теплая, чем ожидалось, осень, что задержало начало периода интенсивного использования голубого топлива, избыток сжиженного природного газа (СПГ) и заполненность газохранилищ. По данным группы Gas Infrastructure Europe, уровень заполнения хранилищ в Европе составляет 94%.

Кроме этого, в Европе около 60 судов, до сих пор ожидают выгрузки своего груза со СПГ, приобретенного еще летом.

В то же время о стабилизации цен на газ в Европе говорит и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. В интервью "УНИАН" она сообщила, что европейские хранилища заполнены на 90%, цены снижают, а соответственно доходы России уменьшаются.

По ее словам, еще одним фактором падения цен является решение Совета Европы о сокращении спроса на газ на 15%. Симсон отмечает, что это дало свои положительные результаты.

Напомним, в начале марта, в результате вторжения России в Украину, в Европе рекордно выросли цены на газ. В ответ на манипуляции РФ страны Евросоюза 26 июля согласовали добровольное сокращение спроса на природный газ этой зимой на 15%.

Следующий скачок цен произошел в августе, когда его стоимость превысила отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне заявления "Газпрома" об остановке "Северного потока-1" из-за ремонта.

Таким образом, после рекордной стоимости цена на газ в ЕС в середине октября упала ниже 1000 дол. за тысячу кубометров и продолжает снижаться.

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